São Paulo terá seletiva no hipismo A segunda etapa do Concurso Nacional Indoor de Saltos começa na próxima quinta-feira, na Sociedade Hípica Paulista. Cavaleiros da América do Sul vêm a São Paulo de olho no GP de domingo, às 14h, que valerá como uma das seletivas para a Copa do Mundo de Las Vegas, em abril do ano que vem. Entre os brasileiros, os destaques são os cavaleiros que levaram o bronze por equipes nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos: Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, César Almeida e Pedro Paulo Lacerda. Já estão confirmados três argentinos na competição.