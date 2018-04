São Paulo trabalha em segredo para garantir reforços para o Brasileirão

SÃO PAULO - A diretoria do São Paulo está trabalhando em sigilo para trazer de dois a três reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas alguns nomes surgem com mais força, até por atuarem nas posições mais carentes no elenco tricolor: o lateral-direito Maicon, o volante Felipe Melo e o atacante Vagner Love. O diretor de futebol Adalberto Batista está à frente das negociações e prefere não citar nomes. "Você já sabe da forma como trabalho, não falo sobre atletas", diz ao ser questionado.

Ele sempre usa como exemplo a transferência do atacante Eduardo Vargas para o Grêmio. O São Paulo negociou diretamente com o Napoli, esteve perto de assinar com o chileno, mas, quando a história vazou, o time gaúcho entrou no circuito, fez uma proposta superior e ficou com o jogador.

Por isso, o dirigente já conversou com seus pares e com o técnico Ney Franco para evitar qualquer deslize neste momento. "Para não atrapalhar, prefiro ficar nessa linha que foi combinada. Só posso dizer que existem algumas conversas com jogadores que estão trabalhando fora do País", conta Ney.

Maicon está em baixa no Manchester City. Ele foi levado para o clube a pedido do técnico Roberto Mancini, demitido na última semana. O lateral que já brilhou na seleção brasileira sofreu com algumas contusões na temporada e fez poucos jogos. Seria mais uma tentativa de resolver o problema na posição. Nos últimos anos, muitos atletas vieram - Douglas, Piris, Edson Ramos, Ilsinho, Adrián González, Cicinho, Joilson, Saavedra e Wagner Diniz -, mas nenhum se firmou.