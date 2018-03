São Paulo: Tricolor terá de batalhar pelo hexa Nome: São Paulo Futebol Clube Fundação: 16/12/1935 Presidente: Juvenal Juvêncio End: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01 Site: www.spfc.com.br Pentacampeão e vencedor nos últimos dois anos, o São Paulo entra mais uma vez como favorito ao título. Mas, assim como aconteceu nos anos anteriores, o Tricolor será formado no decorrer da competição e, nela, terá que engrenar. Principal referência da equipe, Adriano, por exemplo, vai disputar só dez jogos. Depois disso volta para a Itália. Além dele, outros jogadores podem sair. Casos de Hernanes, Alex Silva... As peças de reposição terão que chegar e, outra vez, Muricy terá trabalho para montar o time em pleno campeonato. TÉCNICO: Muricy Ramalho >títulos importantes: Brasileirão (2006 e 2007), Paulista (2004) >último clube:Internacional (2005) ESTÁDIO: Morumbi localização: Praça Roberto G. Pedrosa, SP capacidade: 80 mil pessoas inauguração oficial: 2/11/1960 Títulos >3 Mundial de Clubes 1992, 1993 e 2005 >3 Libertadores 1992, 1993 e 2005 >5 Campeonato Brasileiro 1977, 1986, 1991, 2006 e 2007 >1 Torneio Rio-São Paulo 2001 >20 Campeonato Paulista 1943, 45, 46, 48, Ranking da CBF: 5º pontos no ranking da CBF: 1879 colocação em 2007: 1º lugar títulos do Brasileiro:5 (77,86,91,06,07) grande ídolo da história: Raí, atacante