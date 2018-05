São Paulo vai ganhar centro de atletismo em 2010

A Prefeitura de São Paulo e a Confederação Brasileira de Atletismo firmaram convênio, nesta quarta-feira, que garante a instalação de um CT no Centro Olímpico. A pista, que será inaugurada em fevereiro, pode receber um meeting internacional em maio de 2010.

O acordo foi assinado pelo presidente da CBAt, Roberto Gesta de Melo, e pelo secretário municipal de Esportes, Walter Feldman. Também estiveram presentes no encontro a diretora do Centro Olímpico, Magic Paula, medalhista olímpica no basquete, o superintendente técnico da CBAt, Martinho Santos, e o presidente da Federação Paulista, José Antonio Martins Fernandes.

A nova pista obteve a classificação "1", da Iaaf (Federação Internacional de Atletismo), ou seja, pode ser palco de qualquer evento do esporte. Além da pista e do campo de atletismo, o centro receberá materiais, equipamentos e implementos importados, todos de nível olímpico.

A CBAt já mantém Centros de Treinamento em Uberlândia e Fortaleza. Os próximos devem ser instalados no Rio de Janeiro e em Maringá. "Estes centros são ferramentas importantes para o desenvolvimento do atletismo", disse o presidente da Confederação.