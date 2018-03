São Paulo vence e encara o Flu

Está definido o primeiro confronto entre brasileiros na Taça Libertadores. Com a vitória sobre o Nacional por 2 a 0, ontem à noite, no Morumbi, o São Paulo se classificou às quartas-de-final e agora pega o Fluminense. O primeiro confronto será na semana que vem, na capital paulista. O duelo decisivo será no Rio. "Infelizmente não poderemos decidir na nossa casa, mas na Libertadores não podemos nos preocupar com isso", declarou o zagueiro Alex Silva. No quarto jogo em casa na competição, o São Paulo conseguiu a quarta vitória. Mas, pela primeira vez, venceu por mais de um gol de diferença. E sem usar a cabeça para marcar. Adriano e Dagoberto, com um gol em cada tempo, selaram a vitória tricolor, que mantém a tradição de não ser eliminado da Libertadores no Morumbi. Mas o São Paulo parecia atordoado nos primeiros minutos. O Nacional fez tudo o que time do Morumbi não esperava: jogou para frente e não bateu. A bola rondava mais a área de Rogério Ceni do que a de Viera. Mas, assim como já havia acontecido em Montevidéu, as zagas prevaleciam sobre os ataques. A tão temida violência dos uruguaios não apareceu. A primeira falta do Nacional só foi anotada aos 27 minutos de jogo. Até então, o São Paulo já havia cometido seis infrações. Sem Jorge Wagner, Muricy escalou Hugo "para tornar o time mais agressivo e melhor na bola pelo chão". Mas o São Paulo seguia insistindo nas jogadas pelo alto. Assim surgiu a primeira boa chance do jogo, numa cabeçada de Adriano defendida por Viera, aos 31 minutos. E também foi num cruzamento, desta vez do lado esquerdo, que o São Paulo abriu o placar, aos 37. Éder Luis lançou, dois zagueiros do Nacional furaram e Adriano aproveitou para marcar. Foi o segundo gol são-paulino anotado com o pé na Libertadores - os outros cinco foram de cabeça. No primeiro minuto do segundo tempo, o árbitro argentino Hector Baldassi tratou de deixar as coisas ainda mais tranqüilas para o São Paulo, ao expulsar o zagueiro Caballero. Mas o time só aproveitou a vantagem nos últimos minutos. Dagoberto, que entrara no lugar de Éder Luís, aproveitou outro vacilo da zaga uruguaia e selou a classificação com um tiro cruzado. Foi o primeiro gol do atacante em seis meses. "Essa situação já estava me incomodando, mas trabalhei muito e fui recompensado."