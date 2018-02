São Paulo vive a noite do jiu-jítsu A platéia do Via Funchal recebeu não menos de 96 toneladas de músculos na noite de segunda-feira. Aproximadamente 1.200 homens ?sarados? e com baixíssima taxa de gordura se reuniram na badalada casa de shows da Vila Olímpia para se maravilharem com vinte ídolos do jiu-jítsu em ação. Foi o Segundo Desafio Black Belt, que reuniu os melhores brasileiros da modalidade. Apesar da noite pouco convidativa, com frio e garoa em São Paulo, e do preço do ingresso (R$ 30 por pessoa nas cadeiras, R$ 50 no camarote), uma legião de lutadores amadores, praticantes de academia e alguns professores ocupou um terço da capacidade da casa na configuração com mesas e cadeiras. Leia mais no Jornal da Tarde