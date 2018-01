São Sebastião abre II Semana de Vela Duzentos velejadores vão disputar as regatas da II Semana de Vela de Monotipos em São Sebastião, no Litoral Norte Paulista a partir deste sábado. O evento será disputado em dois finais de semana na Praia do Porto Grande. Serão quatro raias olímpicas do Terminal "Almirante Barroso" à Praia da Cigarra. Desta primeira etapa, marcada para às 13 horas do sábado, participam os velejadores mirins, de 7 a 14 anos, na categoria Optimist. Na próxima semana, entre os dias 17 e 18 de setembro, participam as categorias Holder, Laser Standart, Laser Radial, Laser Feminino, Laser 4.7, Dingue, Snipe, 470, 420, Hobie Cat 16, Hobie Cat 14 e Day Sailer. Além da competição, os amantes do mar e da vela também poderão visitar uma exposição de fotos da categoria Optimist, no Porto Grande Hotel, ao lado da Praça da Vela, sede do evento. São fotos do início da carreira, ainda na categoria Optimist, de Robert Scheidt, Torben Grael, e outros velejadores. Ainda na Praça da Vela haverá uma seqüência de atividades para o público como clínica de vôlei e shows musicais. Outra boa surpresa para os velejadores é que a cidade vai receber a instalação da sub-sede da Federação de Vela do Estado de São Paulo. Para o presidente da entidade, Odoardo Lantiere, a escolha da cidade se deve às condições naturais do Canal de São Sebastião. "O Canal de São Sebastião é uma ótima área para velejar. A sub-sede facilitará para a organização de campeonatos, além de que, os velejadores federados terão local para guardar seu barco".