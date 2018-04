São Silvestre 2014 tem mais dois quenianos como favoritos

A organização da Corrida de São Silvestre confirmou nesta segunda-feira mais dois atletas que devem brigar pela vitória no dia 31, nas ruas de São Paulo. São os quenianos Priscah Jeptoo, vencedora da tradicional prova em 2011, e Mark Korir, campeão da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro do mesmo ano.

Jeptoo, de 30 anos, é especialista nas provas de 15 quilômetros, distância percorrida na capital paulista. Seu melhor tempo em corridas deste tipo, de 46s59, foi registrado em novembro. E é um dos sete melhores da história em provas desta distância.

A queniana tem ainda no currículo dois grandes resultados na maratona. Ela foi medalha de prata no Mundial de Daegu, na Coreia do Sul, em 2011, e também nos Jogos Olímpicos de Londres, há dois anos. Embalada pelo resultado obtido em novembro, é uma das favoritas à vitória nesta São Silvestre.

No masculino, o time queniano será reforçado por Mark Korir, famoso no Brasil pelos títulos da Meia Maratona e da corrida 10k, ambas no Rio, em 2011. Neste mesmo ano, ele foi o segundo colocado na São Silvestre, com seu melhor tempo nos 15 quilômetros: 43min58s. Em 2012, ele foi o terceiro na prova paulista. E, no ano passado, terminou novamente em segundo.

A Corrida de São Silvestre tem largada marcada para as 8h40 (feminino) e 9 horas (masculino) do dia 31.