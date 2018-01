São Silvestre ainda sem nomes fortes Faltando pouco mais de duas semanas da São Silvestre, a organização ainda não divulgou nenhum nome de peso para a 81.ª edição da corrida. Os campeões de 2004, Robert Cheruiyot e Lydia Cheromei, ambos do Quênia, ainda não confirmaram presença. A prova feminina deve contar com Márcia Narloch, que no ano passado chegou na terceira posição. Dos homens, o nome mais forte confirmado até esta quarta-feira era o de Marílson dos Santos. Vanderlei Cordeiro de Lima segue como dúvida.