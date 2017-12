São Silvestre confirma mais 3 quenianos A legião queniana virá reforçada para a 79ª edição da Corrida de São Silvestre, dia 31 de dezembro, em São Paulo. Além do atual campeão Robert Cheruiyot, a prova vai contar com mais três quenianos de peso: Martin Lel, campeão da Maratona de Nova York (20003), Paul Kirui, vencedor da Meia Maratona de Berlim (03) e Philip Rugut, bicampeão da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. No feminino o Quênia também terá uma forte candidata ao pódio: Margaret Okayo, bicampeã em Nova York e recentemente confirmada para os Jogos Olímpicos de Atenas, garantiu presença. A prova vai distribuir cerca de R$ 90 mil aos cincos melhores no masculino e feminino. A largada das mulheres está prevista para as 15h15 e a dos homens às 17 horas. SÃO SILVESTRINHA - Termina nesta terça-feira (23) o prazo para inscrições para a 10ª São Silvestrinha, destinada incentivar a prática esportiva entre os jovens. O evento acontece no dia 28 de dezembro, na pista do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, para crianças de 6 a 15 anos, e os interessados podem confirmar presença na avenida Paulista, 900. O valor da inscrição é em forma de doação de alimentos não perecíveis, cinco quilos cada, para o Programa Fome Zero.