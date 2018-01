São Silvestre confirma presença de queniano vencedor da Maratona de Nova York

Biwott, de 29 anos, tem se destacado no cenário internacional nas últimas temporadas, especialmente em provas de meia maratona e maratona. No currículo, ele carrega a vitória na Meia e na Maratona de Paris, em 2012, além de um vice na Maratona de Londres, em 2014. Em março, venceu a Meia Maratona de Den Haag e ficou com o quarto lugar na Maratona de Londres, em abril. Na Maratona de Nova York, no começo de novembro, ele atingiu o auge físico ao subir no degrau mais alto do pódio.

A 91ª edição da São Silvestre reunirá cerca de 30 mil atletas. A largada para o percurso de 15 km será na Avenida Paulista, altura da rua Frei Caneca, e a chegada será em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, no número 900 da Paulista. O pelotão de elite feminino terá a largada às 8h40. Logo em seguida, às 9 horas, será a vez do pelotão de elite masculino, e atletas em geral. Cadeirantes largarão às 8h e demais atletas com deficiência às 9h.

A programação da prova prevê como primeira atividade a retirada do kit e do chip, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de dezembro das 9h às 19h, e no dia 30 de dezembro, das 9h às 16h, no Ginásio do Ibirapuera - Rua Manoel da Nóbrega, 1361, em São Paulo. O atleta deverá comparecer pessoalmente. Não haverá entrega de kits e chips para terceiros. O kit deverá ser retirado preferencialmente pelo atleta inscrito.