São Silvestre confirma presença do melhor brasileiro do ano passado

A organização da Corrida de São Silvestre confirmou nesta quarta-feira a participação do mineiro Giovani dos Santos, o melhor brasileiro da edição de 2015. Ele chegou em quinto lugar geral na prova do ano passado, em São Paulo. Entre as brasileiras, a paranaense Joziane Cardoso, segunda melhor entre as corredoras locais em 2015, também foi confirmada.

Giovani chega à tradicional corrida pelas ruas paulistanas embalado por bons resultados na temporada. Ele venceu a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, se sagrou pentacampeão da Volta Internacional da Pampulha, e ainda levou o bicampeonato na Meia Maratona Internacional de São Paulo. "Estamos sempre querendo buscar o melhor resultado. Vamos ver o que acontece", diz o brasileiro.

Joziane também brilhou neste ano. Ela foi a primeira colocada na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e foi vice na Meia Maratona de São Paulo e na Volta da Pampulha. Na São Silvestre do ano passado, terminou em quinto lugar, logo atrás da compatriota Sueli Pereira da Silva.

A corrida de São Silvestre será disputada no dia 31 de dezembro. A largada da elite feminina está marcada para as 8h40. A ala masculina deve largar pouco depois das 9 horas. A organização prevê a participação de 30 mil pessoas na corrida com percurso de 15 quilômetros.