São Silvestre dará prêmio maior A 80ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece no dia 31 de dezembro, já têm 15 mil atletas inscritos, sendo 13 mil no masculino e 2 mil no feminino, que vão brigar pela premiação de R$ 100 mil, R$ 10 mil a mais do que no ano passado. As inscrições terminam oito dias antes da prova. Os últimos vencedores foram o brasileiro Marilson Gomes dos Santos e a queniana Margareth Okayo.