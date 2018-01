São Silvestre inicia retirada de kits para a prova do próximo dia 31

Com cerca de 30 mil competidores, a 91ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre abriu neste domingo a retirada de kits para os seus participantes. Muitos inscritos na tradicional prova paulistana, marcada para o próximo dia 31, marcaram presença no Ginásio do Ibirapuera já pela manhã.

A entrega dos kits, que contêm camiseta, chip e número de peito, além de alguns brindes, começou às 9 horas e irá até às 19h deste domingo. A retirada dos kits seguirá aberta neste mesmo período do dia na segunda-feira e na terça, enquanto na quarta o participante só poderá apanhá-lo até no máximo 16h. O Ginásio do Ibirapuera fica na rua Manoel da Nóbrega, 1361.

Último grande evento esportivo do ano no Brasil, a São Silvestre terá a largada da elite feminina da prova às 8h40 do dia 31, enquanto a elite masculina e os atletas em geral partem às 9 horas na tradicional corrida.

O Brasil, por sua vez, tentará encerrar um longo jejum de vitórias na São Silvestre. Entre os homens, o último a vencer foi Marilson Gomes dos Santos, em 2010, enquanto a última ganhadora do País foi Lucélia Peres, em 2006.

Melhores brasileiros da edição passada da prova, Giovani dos Santos (quinto colocado em 2014) e Joziane Cardozo (oitava entre as mulheres) estão confirmados na corrida deste ano. Os etíopes Dawit Admasu e Ymer Ayalew, atuais detentores do título entre homens e mulheres, respectivamente, também estão entre os inscritos.

Outras presenças de destaque são os quenianos Stanley Biwott (campeão da Maratona de Nova York de 2015), Edwin Kipsang (ganhador da São Silvestre de 2012 e 2013) e Maurine Kipchumba (vencedora da São Silvestre de 2012).

O QUE É PRECISO LEVAR

É necessário levar o protocolo de retirada de kit, juntamente com um documento com foto.

ONDE RETIRAR

Na rua Manoel da Nóbrega, 1361. A entrega de kits ocorre das 9h às 19h neste domingo, segunda e terça-feira. Na quarta, último dia, apenas das 9h às 16h