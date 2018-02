São Silvestre vive (só) da tradição

Pela visibilidade ou para dar um gás na preparação que, de fato, começará em 2008, ano olímpico. Estes são alguns dos motivos que levam corredores da elite brasileira a, no último dia do ano, renunciar ao descanso para competir na Corrida Internacional de São Silvestre. A prova, que chega à 83ª edição, terá a largada da elite masculina nesta segunda-feira, junto com a grande massa de competidores anônimos, às 16h45, com transmissão ao vivo da Globo. Confira a história, os campeões e o trajeto da São Silvestre Já que o dinheiro deixou de ser o principal atrativo - a prova não paga cachê desde 2000 -, vale o gostinho de participar de uma competição tradicional e manter-se em atividade, às vésperas da preparação olímpicas. Este é o caso da mineira Lucélia Peres, de 26 anos, atual campeã. "Eu amo correr a São Silvestre, adoro estar na festa e sentir a energia do público. Tanto que vou para a minha 12ª participação. Mas o pensamento, agora, é Olimpíada", explica a corredora, medalha de bronze nos 10 mil metros no Pan do Rio. O piauiense José Telles, de 36 anos, que tem o segundo melhor tempo (2h12min24) no ranking nacional de maratona e hoje estaria classificado para Pequim, seguiu o mesmo raciocínio. "Na verdade, ele não iria correr a São Silvestre", conta o técnico Cláudio Castilho. "Mas como não estava cansado, decidiu ir para a prova, sem obrigação de resultado. O foco é a Olimpíada." A visibilidade, claro, também conta. É só lembrar do caso de Franck Caldeira, que tornou-se mais conhecido do público ao vencer em 2006. Neste ano, virou astro das corridas ao vencer a maratona do Pan.. Este ano, a São Silvestre tenta se recuperar de uma última edição fraca e sem grandes atrativos. Em 2006, enfrentou problemas financeiros. Conseqüentemente, o nível técnico caiu, pela falta de bons atletas estrangeiros. A premiação foi menor e a organização bancou apenas a hospedagem da elite. Lucélia Peres, por exemplo, teve as passagens aéreas pagas pela Upis, universidade brasiliense que a patrocina. Agora, a organização voltou a garantir o transporte aéreo e aumentou a premiação. O campeão ganhará R$ 24 mil (antes era R$ 21 mil). A corrida contará com os dois defensores do título - Lucélia e Franck -, além de convocar ao menos dois estrangeiros competitivos. Serão os quenianos Robert Cheruiyot, bicampeão em São Paulo (2002 e 2004) e tricampeão da Maratona de Boston (2003, 2006 e 2007), e Alice Timbilili, estreante na São Silvestre e 9ª colocada no Mundial de Corridas de Rua, em Udine (Itália).