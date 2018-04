Sarah fatura prata e Kitadai leva bronze no World Masters de Judô

TYUMEN, RÚSSIA - O Brasil conquistou duas medalhas no primeiro dia de disputa do World Masters de Judô, realizado na cidade de Tyumen, na Rússia. A campeã olímpica Sarah Menezes ficou com a prata na categoria até 48kg, enquanto Felipe Kitadai faturou a medalha de bronze na categoria até 60kg. A competição prossegue neste domingo.

Sarah é a líder do ranking mundial na sua categoria, mas acabou com a medalha de prata ao ser derrotada na final pela japonesa Hiromi Endo. Na decisão, a brasileira e a asiática não conseguiram aplicar golpes, mas o ouro ficou com Endo porque Sarah recebeu uma advertência.

Antes da derrota na final, Sarah superou Taciana Lima, brasileira que compete por Guiné-Bissau, Otgontsetseg Galbadrakh, de Mongólia, e Riho Okamoto, do Japão. Na mesma categoria, a brasileira Gabriela Chibana foi eliminada logo na primeira rodada.

Kitadai, por sua vez, conquistou o bronze na categoria até 60kg após vencer os casaques Ashkhat Telmanov e Yeldos Smetov na repescagem. Antes disso, o brasileiro havia estreado com vitória sobre Ilgar Mushkiyev, do Azerbaijão, mas perdeu em seguida para Beslan Musdranov, da Rússia. Também nessa categoria, Diego Santos foi eliminado no primeiro combate.

Ainda neste sábado, Ketleyn Quadros (até 57kg) avançou até a semifinal, mas perdeu para a francesa Automme Pavia. Depois, na disputa do bronze, foi batida pela romena Corina Caprioriu, que foi prata na Olimpíada de Londres, no ano passado.

Bruno Mendonça (até 73kg) perdeu para o holandês Dex Elmont na segunda rodada. Na repescagem, venceu o mongol Odbayar Ganbaatar, mas depois perdeu para Khashbaatar Tsagaanbaatar, também da Mongólia, e desperdiçou a chance de conquistar a medalha de bronze.

Érika Miranda (até 52kg) conquistou apenas uma vitória e foi eliminada na primeira rodada da repescagem, assim como Rafaela Silva (até 57kg). Eleudis Valentim (até 52kg), Katherine Campos (até 63kg) e Luiz Revite (até 66kg) perderam logo na luta de estreia.

O World Masters de Judô prossegue neste domingo com a participação de 11 judocas brasileiros. Mayra Aguiar (até 78kg) e Rafael Silva (mais de 100kg) tentam conquistar o bicampeonato do torneio.