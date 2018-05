Sarah Menezes e Rafaela Silva faturam bronze no Grand Slam de Paris

Sarah, da categoria até 48kg, vem exibindo forte reação no circuito. Com o resultado deste sábado, acumula seu segundo pódio consecutivo. No anterior, foi medalha de ouro no Grand Prix de Havana, em Cuba. Atual oitava colocada no ranking mundial, ela deve subir na lista, que será um dos critérios de classificação para os Jogos Olímpicos do Rio.

Para alcançar o bronze neste fim de semana, Sarah derrotou a moldava Tatiana Osoiano e a francesa Melanie Clement. No entanto, perdeu da belga Charline Van Snick e precisou passar pela repescagem, quando ganhou da cubana Dayaris Mestre. Na disputa que valia a medalha, a brasileira surpreendeu ao vencer pela primeira vez a japonesa Haruna Asami, bicampeã mundial. Sarah acumulava seis derrotas seguidas para a rival oriental.

Rafaela Silva, da categoria até 57kg, superou a norte-americana Hana Carmichael, a húngara Hedvig Karakas e a canadense Catherine Beauchemin-Pinard. Na semifinal, porém, foi derrotada por Sumiya Drojsuren, da Mongólia, e ficou de fora da briga pela medalha de ouro.

Sarah e Rafaela não foram as únicas judocas do Brasil a entrar no tatame de Paris neste sábado. Felipe Kitadai (até 60kg) e Alex Pombo (até 73kg) foram eliminados na segunda rodada e não entraram na disputa por medalhas.

O Brasil poderá faturar mais pódios neste domingo, no segundo e último dia de disputas em Paris. Oito judocas do País vão entrar na disputa: Mayra Aguiar (até 78kg), Rochele Nunes (acima de 78kg) e Maria Suelen Altheman (acima de 78kg), Victor Penalber (até 81kg), Eduardo Bettoni (até 90kg), Luciano Corrêa (até 100kg), David Moura (acima de 100kg) e Rafael Silva (acima de 100kg).