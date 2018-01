Saretta abre confronto do Brasil contra Equador na Davis O tenista Flávio Saretta, número 84 do mundo e melhor do Brasil, abrirá o confronto contra o Equador, em Cuenca, pela Copa Davis, nesta sexta-feira. Após o sorteio realizado na manhã desta quinta, ficou definido que o paulista de Americana terá pela frente Giovanni Lapentti, atual número 290 do mundo, a partir das 12h (horário de Brasília). Na seqüência, Ricardo Mello jogará contra Nicolas Lapentti, o melhor tenista equatoriano. O duelo entre Brasil e Equador é válido pela segunda rodada do Zonal I Americano (Segunda Divisão) da Copa Davis. Quem passar por este confronto, jogará o playoff de repescagem, que vale vaga no Grupo Mundial de 2007, em setembro. Na primeira rodada, os brasileiros haviam batido o Peru, também fora de casa. Preterido dos jogos de simples pelo capitão Fernando Meligeni, o gaúcho Marcos Daniel, número 2 do Brasil, jogará a partida de duplas com André Sá, no sábado, contra os irmãos Lapentti. No domingo, haverá a inversão dos confrontos de sexta - Saretta encarará Giovanni Lapentti e Melo medirá forças contra Nicolas Lapentti.