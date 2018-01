Saretta começa 2006 com fácil vitória O brasileiro Flávio Saretta começou o ano de 2006 com o pé direito ao derrotar o tunisiano Malek Jaziri por 2 sets a 0 - duplo 6/3 -, pela primeira rodada do Aberto de São Paulo. O torneio, que é da série challenger e distribui 100 mil dólares em prêmios, conta pontos para o ranking de entradas da ATP. Na próxima fase, Saretta terá pela frente o vencedor da partida entre o brasileiro Bruno Rosa e o argentino Maximo Gonzalez. Atual número 109 do ranking da ATP, Flávio Saretta já conquistou o título do Aberto de São Paulo em duas oportunidades - 2001 e 2003.