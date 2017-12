Saretta desafia David Ferrer nesta quarta-feira Depois de vencer o russo Marat Safin na partida de estréia em plena quadra central, Flávio Saretta vai nesta quarta-feira para a quadra 2 em busca de uma vaga na terceira rodada do Masters Series de Hamburgo. O tenista brasileiro desafia o espanhol David Ferrer, que é atualmente o número 20 do ranking mundial. A partida entre Saretta e Ferrer deve começar por volta das 8 horas (horário de Brasília). E, por estar marcada para uma quadra secundária, não contará com transmissão pela TV. Saretta diz que vai precisar de muito controle para superar o jogo de Ferrer. Na única vez em que se enfrentaram, no ATP Tour de Buenos Aires, em 2004, o espanhol levou a melhor e venceu por 2 a 1. ?Ele é um típico tenista da Espanha, com bons golpes de fundo de quadra e vou ter de ter muita paciência se quiser vencer?, afirma o brasileiro.