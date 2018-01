Saretta é arrasado por Robredo e está fora do US Open O US Open acabou rapidamente para o brasileiro Flávio Saretta. Ele foi eliminado na primeira rodada pelo espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número 6, por 3 sets a 0 (6/2, 6/1 e 6/2), em pouco mais de uma hora e meia de jogo. Robredo dominou amplamente a partida, e quebrou o serviço do brasileiro já no segundo game da partida. Sem dificuldade, o espanhol teve 70% de aproveitamento no primeiro saque e se aproveitou dos 30 erros não-forçados de Saretta. O norte-americano Andy Roddick, um dos preferidos da torcida, fez a lição de casa e passou facilmente pelo francês Florent Serra, em três sets diretos (6/2, 6/1 e 6/3). O cabeça-de-chave número 9 chega ao torneio embalado pela conquista do Masters Series de Cincinnati, há oito dias. O primeiro cabeça-de-chave eliminado foi o eslovaco Dominik Hrbaty, 19.º pré-classificado, que caiu por 3 a 0 diante do russo Mikhail Youzhny, parciais de 7/5, 6/1 e 6/3. Nos outros jogos já encerrados, o norte-americano Mardy Fish venceu o alemão Simon Greul por 3 a 1 (6/4, 6/4, 1/6 e 6/3), o checo Jiri Novak CZE bate u o francês Arnaud Clement por 3 a 0 (7/5, 6/2 e 7/5) e o sérvio Novak Djokovic eliminou o anfitrião Donald Young por 3 a 1 (4/6, 6/3 6/0 e 6/1).