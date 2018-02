Saretta e Marcos Daniel ganham posições na lista da ATP Os tenistas brasileiros Flávio Saretta e Marcos Daniel ganharam algumas posições no ranking de entradas da ATP, divulgado nesta segunda-feira. Saretta, que perdeu nas oitavas-de-final do Brasil Open, subiu três colocações e aparece agora como o 82.º melhor do mundo, com 466 pontos. Daniel, derrotado na estréia, pulou quatro posições e está em 88.º lugar, com 429 pontos. Outros que ganharam colocações no ranking, mas ainda não aparecem entre os 200 melhores do mundo, foram Gustavo Kuerten e o gaúcho André Ghem. Apesar de ser derrotado na estréia do torneio na Costa do Sauípe para Ghem, Guga subiu 16 posições e está agora em 271.º lugar, com 120 pontos. Em 280.º, Ghem aparece com 117 pontos. A liderança nos dois rankings da ATP - Entradas e Corrida dos Campeões - segue com o suíço Roger Federer, que não é ameaçado por ninguém. Confira abaixo as duas listas atualizadas nesta segunda: Entradas 1.º - Roger Federer (SUI) - 6.725 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.455 3.º - Andy Roddick (EUA) - 2.685 4.º - David Nalbandian (ARG) - 2.560 5.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.390 6.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 2.245 7.º - Guillermo Coria (ARG) - 2.100 8.º - Gastón Gaudio (ARG) - 1.950 9.º - Andre Agassi (EUA) - 1.890 10.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 1.785 82.º - Flávio Saretta (BRA) - 466 88.º - Marcos Daniel (BRA) - 429 140.º - Thiago Alves (BRA) - 287 176.º - Ricardo Mello (BRA) - 223 271.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 120 Corrida dos Campeões 1.º - Roger Federer (SUI) - 250 pontos 2.º - Marcos Baghdatis (CYP) - 154 3.º - Tommy Haas (ALE) - 137 4.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 130 5.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 102 6.º - Nicolas Kiefer (ALE) - 90 7.º - David Nalbandian (ARG) - 90 8.º - Jarkko Nieminen (FIN) - 84 9.º - Radek Stepanek (RCH) - 79 10.º - Mario Ancic (CRO) - 74 112.º - Ricardo Mello (BRA) - 7 113.º - Flávio Saretta (BRA) - 7 123.º - Marcos Daniel (BRA) - 5 156.º - André Ghem (BRA) - 3 183.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 1 184.º - André Sá (BRA) - 1