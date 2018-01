Saretta é tricampeão no Aberto de SP Na final brasileira do Aberto de São Paulo, torneio da série challenger, Flávio Saretta precisou correr muito para derrotar Thiago Alves por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, em 2 horas e 10 minutos de duração. O título é o terceiro do tenista de Americana na capital paulista - os outros foram em 2001 e 2003. Com a campanha no challenger, que distribuiu 100 mil dólares em prêmios, Flávio Saretta reassume o posto de tenista número 1 do Brasil e deve aparecer entre os 100 melhores do mundo na lista que será divulgada nesta segunda-feira. ?Está muito quente hoje (domingo). Valeu muito a minha experiência contra o Thiago?, disse Saretta, que não perdeu nenhum set nos cinco jogos que disputou na competição.