Saretta enfrenta Ferrero nesta quinta-feira Depois de vencer em sua estréia no ATP Tour de Buenos Aires, quando derrotou Gorka Fraile por 6/0, 4/6 e 6/4, Flávio Saretta desafia nesta quinta-feira o espanhol ex-campeão de Roland Garros Juan Carlos Ferrero por uma vaga nas quartas-de-final. Fora do torneio, Gustavo Kuerten continua treinando no Buenos Aires Lawn Tennis e, depois de realizar exames, revelou estar otimista quanto a sua participação no Brasil Open, que começa dia 18 na Costa do Sauípe. Esse seria o primeiro torneio de Guga, desde o US Open, em fevereiro do ano passado. No Challenger de Joplin, nos Estados Unidos, Andre Sá caiu na estréia diante do alemão Lars Vebel por 6/1, 2/1 e abandono. Thiago Alves perdeu para o norte-americano Jessé Witten por 6/3 e 6/3.