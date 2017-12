Saretta entra na chave principal em Hamburgo O Brasil garantiu um representante no Masters Series de Hamburgo, torneio que começa nesta segunda-feira, na Alemanha, distribui US$ 2,45 milhões em prêmios e serve de preparação para Roland Garros. É Flávio Saretta, que passou pelo qualifying da competição. Atual número 91 do mundo, Saretta garantiu sua vaga neste domingo, ao derrotar o tenista sérvio Ilia Bozoljac na última rodada do qualifying. Ele fez 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. ?O primeiro objetivo, que era furar o quali, já foi alcançado. Agora é manter a confiança e esperar pelo primeiro adversário na chave?, disse o brasileiro, que ainda não sabe quem enfrentará na estréia do quinto Masters Series da temporada.