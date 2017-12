Saretta estréia em Portugal nesta terça contra Moya Em sua volta aos torneios depois de tratamento de lesão no abdome, Flávio Saretta vai ter um desafio e tanto na estréia do ATP Tour do Estoril, em Portugal. Pega o ex-campeão de Roland Garros, Carlos Moya, em jogo marcado para esta terça-feira, às 10 horas de Brasília, na quadra central. O torneio ainda tem como uma das atrações o russo Marat Safin, que joga contra o italiano Fábio Fognini, saído do qualifying. Na rodada de abertura, nesta segunda-feira, Nikolay Davydenko ganhou de Vince Spadea por 7/6 e 6/3, enquanto Gulles Muller derrotou Olivier Rochus por 6/2 e 6/0. Agassi fica de molho até junho Com problemas físicos, Andre Agassi anunciou que só voltará ao circuito profissional em junho, no tradicional torneio de Queen?s, em quadras de grama. O veterano norte-americano abriu mão da disputa de Roland Garros para tentar mais um título em Wimbledon.