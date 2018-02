Saretta: "Foi importante ganhar o primeiro ponto" Com uma boa exibição e um jogo sólido, Flávio Saretta marcou o primeiro ponto do Brasil no confronto com o Peru pela Copa Davis, ao vencer Ivan Miranda por 6/2, 6/2 e 6/3, nesta sexta-feira, na cidade de Ásia. Com isso, cumpriu o papel de confirmar o seu favoritismo, definindo uma vitória num ponto chave e que era dado como certo pelos brasileiros. ?Apesar do placar, o jogo não foi nada fácil. Os pontos foram bem disputados em todos os games, mas tive a sorte de ganhar os pontos chaves?, revelou Saretta. ?Viemos para ganhar do Peru. Ainda falta muito, mas ganhar o pirmeiro ponto é muito importante.? O clima do jogo também foi um belo teste para Saretta. A quadra na cidade de Ásia não estava regular e o calor de um pleno deserto foi outro obstáculo para o tenista brasileiro. ?Estava difícil a movimentação, até mesmo perigosa em alguns lugares da quadra?, contou o tenista brasileiro.