Saretta ganha e está nas quartas em SP O tenista brasileiro Flávio Saretta bateu o argentino Maximo Gonzalez por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 7/5 -, nesta quinta-feira, e avançou às quartas-de-final do Aberto de São Paulo, disputado no complexo esportivo do Parque Villa-Lobos. O torneio, da série challengers, distribui 100 mil dólares em prêmios. Em outros jogos da rodada, o brasileiro Thiago Alves também está nas quartas ao derrotar o argentino Diego Hartfield por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1 - e o alemão Ivo Klec venceu o argentino Diego Junqueira também por 2 a 0 (6/2 e 6/1).