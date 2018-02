Saretta ganha na Argentina e vai pegar Ferrero Flávio Saretta é o único tenista brasileiro que conseguiu alcançar a segunda rodada do ATP de Buenos Aires. Nesta terça-feira, ele venceu o jogo de estréia contra o espanhol Gorka Fraile por 2 sets a 1 (parciais de 6/0, 4/6 e 6/3). O difícil, porém, vem agora: seu próximo adversário será o espanhol Juan Carlos Ferrero, ex-número 1 do mundo, um dos favoritos ao título da competição. O jogo deve acontecer na quinta-feira. Antes, Saretta joga junto com Marcos Daniel no torneio de duplas, nesta quarta-feira, contra o grego Vasilis Mazarakis e o sérvio Boris Pashanski.