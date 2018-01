Saretta pega Vinciguerra na abertura do duelo contra Suécia O paulista Flávio Saretta abrirá contra Andreas Vinciguerra o duelo entre Brasil e Suécia, nesta sexta-feira, a partir das 10 horas, pela repescagem para o Grupo Mundial da Copa Davis. No sorteio realizado na manhã desta quinta, no complexo construído no Expo Mídia, em Belo Horizonte, ficou definido também que o segundo jogo do primeiro dia de confronto será entre o também paulista Ricardo Mello contra Robin Soderling. Na partida de duplas, que será realizada no sábado, Gustavo Kuerten e André Sá terão pela frente Jonas Bjorkman (quarto melhor duplista do mundo) e Simon Aspelin (17.º no ranking). Os jogos do domingo, último dia do duelo entre brasileiro e suecos, serão entre Flávio Saretta e Robin Soderling e, na seqüência, Ricardo Mello contra Andreas Vinciguerra. O capitão da equipe brasileira, o ex-jogador Fernando Meligeni, levou seis jogadores para os treinos na capital mineira desde a semana passada. Com o anúncio dos quatro representantes no confronto, o gaúcho Marcos Daniel e o paulista Thiago Alves, hoje o número 1 do Brasil no ranking mundial da ATP, resolveram deixar a delegação e não estão mais em Belo Horizonte.