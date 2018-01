Saretta perde de virada e está fora de torneio alemão O brasileiro Flávio Saretta perdeu de virada, nesta segunda-feira, para o espanhol Albert Portas por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/3 e 6/3 -, e foi eliminado logo na primeira rodada do ATP de Stuttgart, na Alemanha, que distribui 740 mil dólares em premiação. O tenista, número 2 do País, ainda conseguiu salvar quatro match-points no terceiro set, mas não conseguiu conter o bom jogo do espanhol, que venceu em 2 horas e 21 minutos. Em outras partidas do dia, o equatoriano Nicolas Lapentti derrotou o alemão Sebastian Rieschick por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1 -, o argentino Diego Junqueira bateu o belga Christophe Rochus também por 2 a 1 - com parciais de 6/3, 2/6 e 7/6 (7/5) -, o norte-americano Hugo Armando ganhou do alemão Dieter Kindlmann por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/3 - e o argentino Diego Hartfield passou pelo checo Robin Vik por 2 a 1 - com parciais de 3/6, 7/6 (9/7) e 6/4.