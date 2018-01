Saretta perde de virada no ATP de Viña del Mar Flávio Saretta foi eliminado do ATP de Viña del Mar, no Chile, nesta terça-feira. Ele perdeu por 2 sets a 1 (6/1, 5/7 e 3/6) para o sérvio Boris Pashanski. A derrota foi de virada, pois ele havia ganho o primeiro set e estava vencendo o segundo por 5/4, mas não conseguiu segurar o adversário. Com esta derrota, Saretta, o tenista número 1 do Brasil, vai para o Peru, para a disputa da Copa Davis. E perde a chance de figurar entre os 80 melhores do ranking da ATP, já que ele defendia 15 pontos nesta competição.