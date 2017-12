Saretta perde e Brasil fica sem tenistas em Wimbledon O Brasil não tem mais representantes na chave masculina do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Nesta quarta-feira, Flávio Saretta, número 112.º do ranking da ATP, foi surpreendido pelo sul-coreano Hyung-Taik Lee e eliminado na primeira rodada por 3 sets a 0. A partida entre os dois tenistas começou equilibrada e disputada até o tie-break, que terminou com vitória de Lee por 7/6 (12/10). Já no segundo set, Saretta chegou a fazer 2 a 0, mas acabou levando a virada e perdeu por 6/3. No terceiro, o brasileiro chegou a fazer 4 a 1, mas não suportou a pressão e levou 7/5. Na segunda fase, Lee será o adversário do australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número seis da competição, que nesta quarta eliminou com tranqüilidade o italiano Filippo Volandri por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/1 e 6/3. O brasileiro Marcos Daniel já havia sido eliminado da competição pelo finlandês Jarkko Nieminen. Ainda pela primeira rodada, o croata Ivan Ljubicic, cabeça cinco, sofreu para passar pelo espanhol Feliciano Lopez por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/4, 5/7, 3/6 e 11/9. Já o argentino Gaston Gaudio, que declarou que não gostava de jogar na grama, eliminou o francês Jean-Christophe Faurel por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6, 6/2 e 6/4. Outros resultados pela primeira rodada de Wimbledon: Sebastien Grosjean (FRA) 3 a 0 (FRA) Gilles Simon - 6/4, 6/2 e 6/4 Andrei Pavel (ROM) 3 a 0 (ESP) Marcel Granollers - 7/6 (7/4), 6/4 e 6/4 David Ferrer (ESP) 3 a 0 (ALE) Simon Stadler - 6/1, 6/4 e 6/4 Irakli Labadze (GEO) 3 a 2 (AUT) Alexander Peya - 6/4, 4/6, 5/7, 6/3 e 6/1 Julien Benneteau (FRA) 3 a 1 (ALE) Bjoern Phau - 5/7, 6/4, 6/2 e 7/6 (8/6) Alejandro Falla (COL) 3 a 1 (RUS) Nikolay Davydenko - 2/6, 7/6 (7/4), 7/6 (10/8) e 6/3 Melle van Gemerden (HOL) 3 a 0 (ING) Joshua Goodall - 6/4, 7/5 e 7/5