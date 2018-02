Saretta perde e Brasil fica sem tenistas no torneio Já na segunda rodada, o tênis brasileiro ficou sem tenistas na disputa do título do Brasil Open, o principal torneio do País. O último a ser eliminado, dos 6 que iniciaram a disputa da chave principal, foi Flávio Saretta, que caiu na noite desta quarta-feira diante do espanhol Nicolas Almagro, por 2 sets a 0, com duplo 7/5. Como Gustavo Kuerten não está na sua melhor fase, Saretta era tido como maior esperança da torcida brasileira na Costa do Sauípe - mesmo porque, é atualmente o número 1 do País. Mas ele não correspondeu às expectativas, caindo diante de um adversário que veio do qualifying. Além de Flávio Saretta, dois brasileiros foram eliminados do torneio nesta quarta-feira. Ricardo Mello, que perdeu para o sérvio Boris Pashanski, e André Ghem, que foi derrotado pelo espanhol Albert Martin. O Brasil Open também perdeu nesta quarta-feira o seu principal favorito, o argentino Gaston Gaudio, que foi derrotado pelo francês Olivier Patience por 6/2 e 6/2. Nos outros jogos do dia, o checo Jiri Vaniek ganhou do italiano Filippo Volandri por 6/0 e 6/1, o argentino Juan Monaco eliminou o francês Florent Serra por 6/1 e 6/1 e o chileno Nicolas Massu venceu o espanhol Fernando Vicente por 3/6, 7/6 e 6/3. Nas duplas ? Guga volta à quadra central da Costa do Sauípe nesta quinta-feira. Ao lado de André Sá, enfrenta os checos Frantisek Cermat e Leos Friedl pela segunda rodada da chave, às 20h30, com transmissão da SporTV.