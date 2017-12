Saretta perde para Cañas e fica com o vice no Paraguai O tenista argentino Guillermo Cañas conquistou na noite deste sábado o título da etapa paraguaia da Copa Petrobras, disputada em Assunção. Na final, ele derrotou o brasileiro Flávio Saretta por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Com essa derrota, o tenista brasileiro não irá alcançar seu objetivo de colocar-se entre os cem primeiros colocados do ranking mundial, o que lhe iria assegurar vaga na chave principal do Aberto da Austrália - o primeiro torneio do Grand Slam da temporada acontece em janeiro de 2007. ?Se tiver de jogar o qualifying não vou para a Austrália?, disse Saretta, que deverá ficar perto do número 120 na lista de classificação da ATP a ser divulgada na segunda-feira. Para Cañas, tenista afastado do circuito por mais de um ano por problemas de doping, esta série de torneios challengers na América do Sul foi fundamental. Ele ganhou um torneio em Belém, no Brasil, e as etapas da Copa Petrobras em Buenos Aires, Montevidéu e Paraguai. Com isso, irá colocar-se próximo dos 150 primeiros colocados do ranking da ATP - antes da punição, ele chegou a ocupar o 8.º lugar, em junho de 2005. Com esse bom desempenho, Cañas já é nome certo para o Torneio dos Campeões da Copa Petrobras, competição que será disputada na Praia de Copacabana, no Rio, de 4 a 8 de dezembro, com apenas oito jogadores e a boa premiação de US$ 100 mil. Ele vai para Moscou, acompanhando a equipe argentina da Copa Davis, e volta ao Brasil para essa competição, na qual Saretta poderá entrar como convidado.