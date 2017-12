Saretta perde para Moyá e está fora do Torneio de Estoril O tenista brasileiro Flávio Saretta está eliminado do ATP de Estoril, em Portugal. O número 2 do Brasil perdeu, nesta terça-feira, para o experiente espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/4 -, em pouco mais de uma hora e quarenta minutos de jogo. Saretta, que não jogava há mais de um mês por causa de uma lesão no abdome, participa agora da chave de duplas no torneio português. Mesmo sem atuar há algum tempo, o brasileiro mostrou disposição, mas não foi páreo para o jogo mais eficiente do espanhol, que já esteve entre os melhores do mundo. Com outros torneios em quadras de saibro para jogar nas próximas semanas, Saretta pretende estar em forma para disputar o Torneio de Roland Garros, em Paris, no final deste mês. Também pela primeira rodada, o francês Gael Monfils (cabeça-de-chave número 4) passou facilmente pelo romeno Razvan Sabau por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/2 - e o francês Jeremy Chardy derrotou Yau-Tzuoo Wang, de Taipei, também por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/1. Pelo ATP de Munique, na Alemanha, a surpresa do dia foi a eliminação do croata Mario Ancic, segundo pré-classificado. A derrota foi para o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5). Outro cabeça-de-chave fora precocemente do torneio é o alemão Tommy Haas (4.º), que perdeu para o croata Ivo Karlovic por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Em outros jogos do dia, também válidos pela primeira rodada, o finlandês Jarkko Nieminen (cabeça-de-chave número 3) venceu o romeno Andrei Pavel por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (9/7) -, o sueco Robin Soderling bateu o francês Florent Serra por 2 a 1 - parciais de 6/7, 7/5 e 6/4 - e o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo ganhou do alemão Tobias Summerer por 2 a 0 (6/1 e 6/2).