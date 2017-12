Saretta se supera e derrota italiano de virada em Paris Com a raça e vontade de sempre, o tenista brasileiro Flávio Saretta derrotou de virada o italiano Potito Starace por 3 sets a 2 e se classificou à segundo rodada do Torneio de Roland Garros, em Paris, o segundo Grand Slam da temporada. Após perder os dois primeiros sets - parciais de 7/6 (7/2) e 6/2 para o italiano -, o paulista de Americana se superou mais uma vez e conseguiu a virada com parciais de 6/4, 7/6 (7/1) e 6/3. O próximo rival de Saretta sairá do vencedor do confronto entre o russo Nikolay Davydenko e o norte-americano Vincent Spadea. Com a vitória sobre Starace, o brasileiro poderá ganhar alguma posições no ranking mundial e retomar o posto de número 1 do País. Na lista desta semana, Saretta caiu duas posições, de 87.º para 89.º, e perdeu a liderança nacional para o gaúcho Marcos Daniel, que subiu para 88.º lugar. A próxima partida de Saretta no Aberto francês deverá acontecer na quarta-feira. Assim como aconteceu no ano passado, o colombiano Alejandro Falla terá pela frente o suíço Roger Federer, o melhor do mundo, no seu caminho em Roland Garros, após vencer o norte-americano Justin Gimelstob por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2. Em quatro sets, o espanhol Juan Carlos Ferrero, que já foi campeão do torneio, bateu o argentino Juan Martín del Potro com parciais de 6/3, 2/6, 6/2 e 6/4. Outros resultados da primeira rodada são: Sebastien Grosjean (FRA) 3 x 0 Andrei Pavel (ROM) - 6/3, 6/2 e 6/3 Radek Stepanek (RCH) 3 x 0 Michael Llodra (FRA) - 6/4, 6/4 e 6/2 Filippo Volandri (ITA) 3 x 0 Kristian Pless (DIN) - 6/4, 7/6 (7/0) e 6/4 Evgeny Korolev (RUS) 3 x 2 Andreas Seppi (ITA) - 6/4, 2/6, 3/6, 7/5 e 6/1 Marc Gicquel (FRA) 3 x 0 Alessio di Mauro (ITA) - 7/5, 7/6 (8/6) e 6/3 Mikhail Youzhny (RUS) 3 x 1 Sasa Tuksar (CRO) - 6/3, 6/3, 3/6 e 6/0 Lukas Dlouhy (RCH) 3 x 2 Kristof Vliegen (BEL) - 4/6, 6/4, 3/6, 7/6 (7/5) e 6/2 Dmitry Tursunov (RUS) 3 x 0 Jiri Novak (RCH) - 6/2, 6/3 e 6-2 Nicolás Massú (CHI) 3 x 2 Xavier Malisse (BEL) - 6/1, 7/5, 1/6, 4/6 e 9/7