Saretta sobe para 88.º lugar no ranking O brasileiro Flávio Saretta apareceu, na lista divulgada pela ATP nesta segunda-feira, entre os 100 melhores do mundo. Com o título do Aberto de São Paulo - torneio da série challenger -, o tenista subiu 21 posições e agora ocupa a 88ª colocação no ranking de entradas, com 466 pontos. De quebra, Saretta reassumiu o posto de melhor tenista do Brasil, desbancando o gaúcho Marcos Daniel, que está na 97ª posição, com 429 pontos. O catarinense Gustavo Kuerten, que só voltará a jogar em fevereiro, está em 291.º lugar, com 115 pontos. A liderança do ranking segue com o suíço Roger Federer, que ganhou o título do ATP de Doha, no Qatar. Com 6.725 pontos, o número 1 do mundo está quase dois mil pontos na frente do espanhol Rafael Nadal (4.765). Confira como estão os rankings masculino e feminino: Entradas 1.º - Roger Federer (SUI) - 6.725 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.765 3.º - Andy Roddick (EUA) - 3.085 4.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 2.465 5.º - David Nalbandian (ARG) - 2.370 6.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.355 7.º - Andre Agassi (EUA) - 2.275 8.º - Guillermo Coria (ARG) - 2.190 9.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 2.180 10.º - Gastón Gaudio (ARG) - 2.050 88.º - Flávio Saretta (BRA) - 466 97.º - Marcos Daniel (BRA) - 429 129.º - Ricardo Mello (BRA) - 333 291.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 115 Corrida dos Campeões 1.º - Roger Federer (SUI) - 50 pontos 2.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 35 3.º - Gael Monfils (FRA) - 35 4.º - Florent Serra (FRA) - 35 5.º - Xavier Malisse (BEL) - 24 6.º - Carlos Moyá (ESP) - 24 7.º - Tommy Haas (ALE) - 22 8.º - Filippo Volandri (ITA) - 22 9.º - Tomas Berdych (RCH) - 15 10.º - Dominik Hrbaty (ESQ) - 15 57.º - Marcos Daniel (BRA) - 1 58.º - Ricardo Mello (BRA) - 1 Feminino 1.º - Lindsay Davenport (EUA) - 3.380 pontos 2.º - Kim Clijsters (BEL) - 3.206 3.º - Amelie Mauresmo (FRA) - 2.851 4.º - Maria Sharapova (RUS) - 2.780 5.º - Mary Pierce (FRA) - 2.394 6.º - Nadia Petrova (RUS) - 1.936 7.º - Patty Schnyder (SUI) - 1.907 8.º - Justine Henin-Hardenne (BEL) - 1.891 9.º - Elena Dementieva (RUS) - 1.864 10.º - Venus Williams (EUA) - 1.724 11.º - Nathalie Dechy (FRA) - 1.193 12.º - Anastasia Myskina (RUS) - 1.182 13.º - Serena Williams (EUA) - 1.175 14.º - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 1.173 15.º - Francesca Schiavone (ITA) - 1.121 16.º - Nicole Vaidisova (RCH) - 1.060 17.º - Daniela Hantuchova (ESQ) - 1.060 18.º - Elena Likhovtseva (RUS) - 1.006 19.º - Dinara Safina (RUS) - 980 20.º - Flavia Pennetta (ITA) - 961 145.º - Maria Fernanda Alves (BRA) - 191,50