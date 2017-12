Saretta vence a primeira no qualifying de Hamburgo O tênis brasileiro mantém esperanças de contar com pelo menos um representante no próximo Masters Series, o de Hamburgo, na Alemanha. Na primeira partida da chave do qualifying, Flávio Saretta venceu o francês Thierry Ascione por 6/2 e 7/6 (7/1). Neste domingo, Saretta irá jogar contra o sérvio-montenegrino Illia Bazoljac, que eliminou o italiano Danielle Braccalli por 4/6, 6/3 e 6/2. O Masters Series de Hamburgo começa nesta segunda-feira e a torcida alemã não teve sorte na definição da chave principal. Afinal, dois dos principais tenistas da Alemanha terão estréias complicadas. Rainer Schuettler joga contra com o suíço Roger Federer e Tommy Haas enfrenta o espanhol Rafael Nadal, justamente os dois melhores do mundo.