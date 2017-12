Saretta vence duelo brasileiro e vai à semifinal em Assunção Flávio Saretta venceu o duelo brasileiro diante de Ricardo Mello, ao marcar 5/7, 7/5 e 6/3, num jogo bastante equilibrado, e garantiu a presença do tênis brasileiro nas semifinais da quinta e última etapa da Copa Petrobrás, em Assunção, no Paraguai. Com esperanças de acumular pontos suficientes para garantir vaga na chave principal do Aberto da Austrália, em janeiro, Saretta precisaria conquistar o título para melhorar suas chances de classificação ao primeiro Grand Slam do ano. ?Nunca dá para esperar um jogo tranqüilo diante do Ricardinho (Ricardo Mello). Temos uma grande rivalidade há muitos anos, um conhece bem o outro e este resultado foi importante para aumentar a confiança em meu jogo?, disse Saretta. Na semifinal, o brasileiro enfrentará o vencedor da partida entre o argentino Martin Vassallo Arguello e o austríaco Daniel Koellerer, conhecido também como ?Dani, o louco? pelo seu comportamento agressivo, racista e imprevisível dentro de quadra.