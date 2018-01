Saretta vence e chega à semifinal em SP O tenista brasileiro Flávio Saretta derrotou, nesta sexta-feira, o alemão Ivo Klec (219.º do mundo) por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/5 - e avançou às semifinais do Aberto de São Paulo, que está sendo disputado no complexo esportivo do Parque Villa-Lobos, em São Paulo. O seu rival será o vencedor do confronto entre o norte-americano Eric nunez e o chileno Jorge Aguilar. Atualmente na 109ª posição no ranking mundial da ATP, Saretta precisa passar à decisão para retornar ao grupo dos 100 melhores do mundo - já foi o 44.º em 2003 - e assumir o posto de melhor tenista do Brasil. O Aberto de São Paulo, que é da série challenger, distribui 100 mil dólares em prêmios. Outros dois tenistas brasileiros ainda lutam por vaga nas semifinais: Thiago Alves e Alexandre Simoni.