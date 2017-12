Saretta vence e vai à segunda rodada em Montevidéu O brasileiro Flávio Saretta venceu nesta segunda-feira o espanhol Gorka Fraile por 2 a 0 (6/4 e 6/4) e se classificou para a segunda rodada do Challenger de Montevidéu, segunda etapa da Copa Petrobras, série de torneios disputados na América do Sul. Saretta estava parado deste setembro, quando caiu na primeira rodada do Challenger em Gramado (RS). "Ele tem um jogo bem espanhol, usa muito a direita, por isso a minha esquerda na paralela foi taticamente importante?, disse o tenista paulista, que mostrou boas condições físicas durante a partida, apesar da virose que o tirou da etapa da semana passada, em Bogotá. "Agüentei bem o calor. Se precisasse poderia jogar mais tempo?, disse Saretta, número 2 do Brasil e 133 do mundo. Na próxima rodada, Saretta pode enfrentar o argentino Diego Hartfield, campeão na Colômbia, se este passar pelo italiano Alessio Di Mauro, cabeça-de-chave 3. Outros três brasileiros estão no torneio, mas só devem estrear nesta terça-feira: Thiago Alves, número 1 do Brasil, pega o espanhol Ivan Pastor; Júlio Silva enfrenta o argelino Lamine Ouahab; e Ricardo Mello tem pela frente o argentino Sergio Roitman. Em outros jogos disputados nesta segunda em Montevidéu, o espanhol Marcel Granolers Pujol venceu o austríaco Rainer Eitzinger por 2 a 1 (6/2, 0/6 e 6/3), o espanhol Oscar Hernandez bateu o argentino Diego Junqueira por 2 a 0 (6/2 e 6/4) e o argentino Maximo Gonzalez derrotou seu compatriota Edgardo Massa, que abandonou quando perdia o primeiro set por 4 a 0.