Saretta vence Miranda e dá o 1.º ponto ao Brasil na Davis O tenista brasileiro Flávio Saretta não encontrou dificuldades, nesta sexta-feira, para marcar o primeiro ponto do Brasil no confronto contra o Peru, pela primeira rodada do Zona Americano I (2ª Divisão) da Copa Davis. O melhor do País - 85.º no ranking mundial da ATP - bateu Iván Miranda por 3 sets a 0 - com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3. Com mais tranqüilidade, a equipe brasileira tentará fazer 2 a 0 no confronto entre Ricardo Mello e o peruano Luís Horna. No sábado, Guga e André Sá jogarão a partida de duplas contra Iván Miranda e Matías Silva. No domingo, será a vez de Flávio Saretta enfrentar Luís Horna, o melhor tenista do Peru. Na seqüência, Ricardo Mello medirá forças contra Iván Miranda. Quem passar à segunda rodada do Zona Americano I da Davis, enfrentará o Equador, entre os dias 7 e 9 de abril.