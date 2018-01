Saretta vence sueco e faz o primeiro ponto para o Brasil O paulista Flávio Saretta se superou em quadra e derrotou o sueco Andreas Vinciguerra por 3 sets a 2, neste sábado, em Belo Horizonte, para fazer o primeiro ponto do duelo entre Brasil e Suécia pelo playoff para o Grupo Mundial da Copa Davis. Depois de mais de quatro horas de jogo, o brasileiro ganhou a partida com parciais de 6/4, 1/6, 3/6, 6/4 e 7/5. "Ele teve a ajuda da torcida e teve muita garra para sair do buraco e vencer o jogo. Foi muito bem", disse Fernando Meligeni, capitão da equipe brasileira, destacando a raça demonstrada por Saretta para reverter a vantagem do sueco no último set - Vinciguerra vencia por 4 games a 1. "Nem eu acreditava que iria ganhar. Mas busquei força lá dentro e consegui. Olhava para os meus amigos e todos me incentivavam", contou Saretta, esgotado pelo esforço feito no jogo. Como a vitória brasileira no primeiro jogo do confronto teve uma duração muito longa e terminou perto do anoitecer em Belo Horizonte - o complexo construído no Expo Minas não tem iluminação artificial -, a organização decidiu transferir a partida entre Ricardo Mello e Robin Soderling, que começaria na seqüência, para a manhã deste domingo - a partir das 10 horas. Logo após esse duelo, está previsto o confronto de duplas - Gustavo Kuerten e André Sá contra Jonas Bjorkman e Simon Aspelin -, que também estava previsto para este sábado. Caso seja possível, ainda no domingo acontecerão os jogos invertidos de simples. Primeiro, Flávio Saretta terá pela frente Robin Soderling; depois, Ricardo Mello fechará o duelo contra Andreas Vinciguerra. Se não houver tempo suficiente, a organização usará a segunda-feira para definir o confronto entre Brasil e Suécia. Atualizado às 17h05