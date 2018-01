Saretta vira o número 1 do Brasil Flávio Saretta é tricampeão do Aberto de São Paulo. Conseguiu o título neste domingo, batendo na final, no Parque Villa-Lobos, o também brasileiro Thiago Alves, por 7/6 (7/2) e 6/3. Agora, no próximo ranking da ATP, ele deve aparecer entre os cem primeiros (provavelmente sobe do 109º para o 87º lugar), com 466 pontos, superando o gaúcho Marcos Daniel, que tem 440. Mas, para conquistar essa posição, que o torna o tenista número 1 do Brasil, Saretta teve de lutar muito diante de Thiago Alves (que, com o vice-campeonato, deve subir cerca de 20 posições, passando de 152º para 132º), sob intenso calor, já que o jogo teve início ao meio-dia. O primeiro set foi muito equilibrado, sem quebras de serviço e, no tie-break, Thiago Alves se desconcentrou depois de reclamar do árbitro de cadeira e permitiu a Saretta virar de 1/2 para 7/2 e fechar o set. No segundo set, apesar do 6/3, houve muita disputa também. Saretta chegou a fazer 3/0, mas permitiu o empate em 3/3. Sua maior experiência foi decisiva para ganhar os três games seguintes e fechar o jogo. Logo depois, Saretta e Alves voltaram à quadra para, juntos, conquistar o título de duplas do torneio, batendo os gaúchos André Ghem e Lucas Engel por 7/6 (12/10) e 6/3.