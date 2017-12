Saretta volta a ser o melhor tenista do Brasil Com a vitória no Masters Series de Hamburgo sobre o russo Marat Safin, na última semana, o brasileiro Flávio Saretta voltou a se tornar o melhor tenista do País no ranking da ATP. Na lista divulgada nesta segunda-feira, Saretta aparece em 87.º, com 457 pontos. Já Marcos Daniel está em 89.º, com 449. O destaque ficou para o espanhol Tommy Robredo, que no domingo conquistou o Masters de Hamburgo ao bater o checo Radek Stepanek por 3 a 0. Robredo subiu cinco posições e está em sétimo lugar, com 2.020 pontos. A liderança continua com o suíço Roger Federer, com 7.010. Em segundo está o espanhol Rafael Nadal, com 4.545. Veja a classificação do Ranking de Entradas: 1.º Roger Federer (SUI) - 7.010 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 4.545 3.º David Nalbandian (ARG) - 3.065 4.º Ivan Ljubicic (CRO) - 2.610 5.º Andy Roddick (EUA) - 2.585 6.º Nikolay Davydenko (RUS) - 2.295 7.º Tommy Robredo (ESP) - 2.020 8.º James Blake (EUA) - 1.925 9.º Fernando González (CHI) - 1.780 10.º Gaston Gaudio (ARG) - 1.745 87.º Flávio Saretta (BRA) - 457 89.º Marcos Daniel (BRA) - 449 448º Gustavo Kuerten (BRA) - 60 Ranking Corrida dos Campeões: 1. Roger Federer (SUI) - 632 pontos 2. Rafael Nadal (ESP) - 384 3. Ivan Ljubicic (CRO) - 258 4. David Nalbandian (ARG) - 250 5. Tommy Robredo (ESP) - 219 6. Radek Stepanek (CZE) - 203 7. James Blake (EUA) - 201 8. Marcos Baghdatis (CYP) - 197 9. Nikolai Davydenko (RUS) - 193 10. Mario Ancic (CRO) - 184 94º Marcos Daniel (BRA) - 20 99º Flávio Saretta (BRA) - 18 146º Ricardo Mello (BRA) - 7 183º André Ghem (BRA) - 3 218º Gustavo Kuerten (BRA) - 1 218º André Sá (BRA) - 1 218º Júlio Silva (BRA) - 1