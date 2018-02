Saucedo aponta falhas de Popó O argentino Fernando David Saucedo promete surpreender o brasileiro Acelino Popó Freitas, sábado à noite, no ringue do Ginásio do Ibirapuera. O boxeador, de 23 anos e 1,72 metro, que não possui vitórias por nocaute, planeja "pegar" o ex-campeão mundial a partir do segundo assalto. "Vou evitar o combate corpo-a-corpo no primeiro round, depois confio no meu contra-golpe para desestabilizar Popó. A intenção é acumular uma vantagem boa até o fim da luta", disse o pugilista, que soma 21 lutas, com 16 vitórias, dois empates e três derrotas. Saucedo, que chegou na segunda-feira a São Paulo, falou com a Agência Estado pelo telefone. Seu pai, Daniel, que interrompeu o treinamento do filho para a entrevista, está confiante. "Ele vai mostrar seu valor. É a chance da vida dele." O argentino também encara o desafio como a grande oportunidade da carreira. Ele aponta falhas do adversário. "Popó abre muito os braços para golpear", disse. "Enfrentar um pegador tem seu lado bom. Ele vem muito confiante e não espera receber golpes." O fato de não ter nocautes no cartel não tira seu entusiasmo. "Vencer Popó por pontos vai ter a mesma repercussão que vencer por nocaute."