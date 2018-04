Schalke ganha outra e alcança o líder O Schalke 04 derrotou o Bochum, em casa, por 3 a 0, e voltou a dividir a liderança do Campeonato Alemão com o Wolfsburg, o atual campeão. Ambos têm seis pontos cada. Os gols foram de Moritiz, Westermann e Farfan. No outro jogo que completou a segunda rodada, o Borussia Moenchengladbach se reabilitou ao vencer o Hertha Berlin por 2 a 1, com gols de Brouwers e Matmour; Kacar descontou.