Scheidt ainda em dúvida sobre futuro Robert Scheidt, sete vezes campeão mundial e bi olímpico na Laser, definiu como ótimo o 6º lugar que conseguiu no Mundial da Star, em fevereiro, mas ainda não sabe se mudará definitivamente de classe. ?Com pouco treino, fomos sexto e vencemos uma das regatas do torneio, contra nomes consagrados como Torben Grael?, disse Scheidt, que competiu no Mundial em Buenos Aires ao lado do proeiro Bruno Prada.