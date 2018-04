Scheidt ainda espera competir na Star em 2016

Robert Scheidt ainda não está totalmente convencido de que a classe Star ficará fora dos Jogos Olímpicos de 2016. O velejador, que foi prata em Pequim e bronze em Londres nessa classe, afirma que conversas estão em curso para que o evento que mais deu medalhas ao iatismo do Brasil seja reintegrado ao programa da Olimpíada do Rio.

"A esperança ainda continua. O novo presidente da Isaf é a favor da Star, o Nuzman também", disse, em referência ao comandante da Federação Internacional de Vela, o italiano Carlo Croce, que assumiu em novembro, e a Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Organizador dos Jogos do Rio.

De acordo com Scheidt, a Isaf pedirá ao Comitê Olímpico Internacional para que a vela tenha 11 eventos na Olimpíada do Rio - a Star, portanto, não entraria no lugar de nenhuma das outras dez classes confirmadas. "Era assim até Atenas, em 2004." O programa dos Jogos será decidido no Congresso do COI marcado para setembro, em Buenos Aires.

Das 16 medalhas brasileiras na vela, seis foram conquistadas na Star - dois ouros, uma prata e três bronzes. Na sequência, vem a classe Laser, na qual Scheidt conquistou três medalhas (dois ouros e uma prata). "Durante o ano vamos ter algumas reuniões e o quadro pode ser revertido. Mas nesse meio tempo não posso ficar parado."

Representante do Brasil nas duas últimas Olimpíadas, a dupla formada por Scheidt e Bruno Prada se desfez por causa da indefinição. Scheidt decidiu retornar à Laser e Prada, para a classe Finn. Os dois velejadores disputam esta semana o Campeonato Brasileiro. Daqui a um mês participarão da Semana Pré-Olímpica. A competição, que ajudará a definir a equipe nacional, será na raia dos Jogos de 2016, na Baía de Guanabara.

Mais uma vez Scheidt mostrou estar preocupado com a poluição da raia.

"É um problema que não é de hoje. A gente está acostumado - o barco engata num saco de lixo, a gente tira e continua. Mas, na hora que os estrangeiros vierem, serão muitas críticas. Espero que algo seja feito."